Потенциально рассматривается кандидатура действующего министра экономики.

Президент Владимир Зеленский "устал" от действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля и вероятно рассматривает возможность его замены на другого человека. Об этом изданию "Украинская правда" рассказали информированные источники в команде главы государства.

"Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет... Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться", - рассказал собеседник издания.

Другой "высокопоставленный" представитель команды президента утверждает, что за последние два месяца есть уже "второй заход на увольнение Шмыгаля".

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Источники говорят, что потенциальным кандидатом на смену Шмыгалю является министр экономики Юлия Свириденко, которая также занимает должность первого вице-премьера, то есть является первым заместителем главы правительства.

Также рассматривается кандидатура бывшего министра развития общин (Минрегиона) Алексея Чернышова, который сейчас руководит "Нафтогазом".

"Однако, относительно его кандидатуры есть сомнения. Особенно после расследования УП о его связи с директором НАБУ Семеном Кривоносом", - отмечает издание.

Денис Шмыгаль на должности премьера

Как писал УНИАН, Денис Шмыгаль вошел в состав украинского правительства 4 февраля 2020 года. Сначала его назначили на должность вице-премьера - министра развития общин и территорий. До этого менее полугода он был главой Ивано-Франковской ОГА, а перед тем - руководил Бурштынской ТЭС.

Однако уже ровно через месяц, 4 марта 2020 года, Шмыгаля назначили премьер-министром после того, как первый состав "Зе-правительства" во главе с Алексеем Гончаруком был отправлен в отставку на фоне коронакризиса, который охватил мир и стоял на пороге Украины.

В целом Шмыгаль руководит украинским правительством уже более 4 лет и является рекордсменом по этому показателю среди всех украинских премьеров с начала независимости.

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