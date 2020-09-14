Также президенты РФ и Франции обсудили по телефону отравление Навального и ситуацию в Беларуси.

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Украина "по-своему трактует" Минские соглашения и "выборочно подходит к взятым на себя обязательствам".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

"Высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договорённостей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования. Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договорённости и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках "нормандского формата", обязательств", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Путин и Макрон "обстоятельно" обсудили сложившуюся вокруг "дела Алексея Навального" ситуацию (УНИАН: отравление оппозиционного политика в России новым типом вещества "Новичок").

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Путин подчеркнул неуместность "голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте".

Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами".

"Условлено способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнёрами на этот счёт", - говорится в сообщении.

При обмене мнениями по Беларуси подтверждена "принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на "легитимные власти".

"С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путём конструктивного диалога", - говорится в релизе Кремля.

Российская агрессия: аннексия Крыма и война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Автор: Роман Цимбалюк