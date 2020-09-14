Теперь наличие в пробах оппозиционного российского политика Алексея Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено исследованиями трех независимых лабораторий.

Наличие в пробах оппозиционного российского политика Алексея Навального вещества из группы «Новичок» подтверждено данными трех независимых лабораторий, в том числе - экспертами из Франции и Швеции.

Читайте такжеПомпео допустил причастность российских чиновников к отравлению НавальногоОб этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии. Там отмечается, что Берлин привлек к анализу проб Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), и повторил призыв к России прояснить ситуацию.

«Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами в отношении дальнейших шагов», - отмечается в документе, передает ЕвроПравда.

«Федеральное правительство подключило ОЗХО к анализу доказательств по делу Навального. ОЗХО взяла пробы у Навального и приняла необходимые меры для их изучения в своих лабораториях. Федеральное правительство также обратилось к своим европейским коллегам - Франции и Швеции с просьбой о проведении независимого исследования. Результаты этой проверки теперь доступны и подтверждают доказательства Германии. К настоящему времени три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок"», - говорится в сообщении.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. Глава немецкой разведки Бруно Каля заявил, что использовался яд более сильный, чем известные ранее. В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального. 4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в ОЗХО.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, он помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.

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Автор: УНИАН