Во время переговоров Резников и Остин обсудили вопросы российской угрозы.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во время телефонного разговора обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым наращивание российских войск возле границ Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Их разговор касался "длительной и неспровоцированной военной концентрации на территории и у границ Украины".

"Секретарь Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе действия по усилению украинских вооруженных сил путем предоставление военной помощи. Лидеры выразили поддержку дипломатической работе для деэскалации напряжения", - сказано в сообщении.

В то же время сам Резников прокомментировал разговор в Тwitter.

"Высоко ценим наше стратегическое партнерство. Мы развиваем наши прекрасные отношения для обеспечения мира в Украине и европейском регионе", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а сегодня, 13 января, - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.