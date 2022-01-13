На встрече в Вене будет обсуждаться наращивание российских войск у границ Украины.

Усилия по деэскалации напряженности на российско-украинской границе сегодня переместятся в Вену на заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ему предшествовали двусторонняя дискуссия между США и Россией в Женеве в понедельник и переговоры между Россией и НАТО в Брюсселе в среду, сообщает Голос Америки.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что после сегодняшнего заседания стороны проанализируют состоявшиеся дискуссии и "определят уместные дальнейшие шаги".

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По словам Прайса, США рассчитывают, что российские делегации на трех встречах доложат об их результатах президенту России Владимиру Путину, который, "как мы все надеемся, выберет мир и безопасность, зная, что мы искренни и непоколебимы, когда говорим, что предпочитаем путь дипломатии и диалога".

США и их союзники по НАТО призвали Россию к деэскалации напряженности и урегулировании ситуации дипломатическим путем, предложив в среду идеи двусторонних действий по снижению рисков, повышению транспарентности и контролю над вооружениями.

После почти четырехчасовой встречи в среду заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что "не было взято никаких обязательств по деэскалации, как не было и заявлений, что их не будет". Она добавила, что Россия четко услышала, что трудно вести дипломатическую работу, когда 100 тыс. ее военных сосредоточены у границы с Украиной, и проводятся учения с боевой стрельбой.

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