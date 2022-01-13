США готовы к серьезной дискуссии, и, в частности, потому, что считают последние действия России в Украине и аннексию Крыма по сути опасными и дестабилизирующими.

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации.

Об этом свидетельствует стенограмма выступления Карпентера на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященном представлению министром иностранных дел Польши Збигневом Рау приоритетов польского председательства в организации в 2022 году.

"Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как немедленный и срочный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. У нас есть желание и преимущество продолжать дипломатию и деэскалацию, опираясь на разговоры в ОБСЕ и другие встречи на этой неделе", - заявил Карпентер.

По его словам, в ОБСЕ все 57 стран-участниц могут обсуждать пути укрепления безопасности в соответствии с фундаментальными принципами и обязательствами, включая уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, нерушимость их границ и неприменение силы или угрозы силой.

Читайте также"Угроза реальна": вице-адмирал ВМС заявил о риске нападения РФ с моря"Позвольте мне четко кое-что разъяснить: так как мы готовы к открытому диалогу как укрепить безопасность ради блага всех, мы должны решительно отвергнуть шантаж и никогда не позволить агрессии и угрозам получить вознаграждение. Мы должны решительно защищать, не выхолащивать наши фундаментальные принципы и обязательства", - сказал Карпентер.

Он отметил, что нужно непоколебимо искать выполнимые решения.

"Но мы никогда не должны склоняться к пренебрежению или размыванию наших краеугольных принципов. Это означает, что не может быть терпимости к явным или молчаливым сферам влияния, никаких ограничений для суверенного права государств выбирать их собственные альянсы, никаких привилегий для требований безопасности одной страны над требованиями другой", - подчеркнул Карпентер.

Дипломат добавил, что США готовы к серьезной дискуссии, и, в частности, потому, что считают последние действия России в Украине и аннексию Крыма по сути опасными и дестабилизирующими.

Как сообщал УНИАН, Польша с 1 января приняла от Швеции председательство в ОБСЕ.

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