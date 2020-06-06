Зеленский рассказал, кто может возглавить Минобразования: перечень кандидатов

На эту должность претендуют четыре человека.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех кандидатов на должность министра образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с журналистами в резиденции Залесье под Киевом.

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Зеленский сообщил, что на должность министра образования претендует, в частности, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Президент отметил, что в ближайшее время планирует посетить Чернигов.

"Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть как он выглядит, я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", - добавил глава государства.

Также Зеленский заявил, что несколько раз предлагал народному депутату, председателю комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность руководителя Минобразования.

"У Бабака такой приоритет от президента Украины в этом государстве, как ни у какого другого человека в этом государстве. Но когда президент говорит господину Бабаку пять раз в день последнюю неделю: имей совесть, иди в министры - надо иметь, я бы вам сказал, что нужно иметь, чтобы решать такие вопросы и идти отвечать за это, а не говорить, что он плохой, а тот - такой себе", - отметил глава государства.

По его словам, Бабак не поддерживает ни одного кандидата на должность министра образования.

"Он говорит: великолепный замминистра. Ну, это не разговор. Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра", - сказал Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника.

Также Зеленский сообщил, что претенденткой на должность министра образования и науки является доктор наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк.

"Есть прекрасный человек в науке - Александра Антонюк, я уверен, что она к нам присоединится. Как кандидатура - она очень хорошая и может возглавить направление науки. Она может быть министром", - добавил президент.

До этого УНИАН сообщал, что Зеленский считает Арсена Авакова мощным министром внутренних дел.

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