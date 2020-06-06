"До сих пор нет лучшего министра": в день журналиста Зеленский рассказал, почему никто не уволит Авакова

Президент отметил, что понимает причины протестов против Авакова, но считает его лучшим министром.

Президент Украины Владимир Зеленский считает Арсена Авакова мощным министром внутренних дел и считает, что он должен довести дело по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета до конца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в резиденции Залесье под Киевом.

"До сих пор нет лучшего министра - так и есть. Я считаю, он действительно мощный министр. Я понимаю из-за чего забастовка", - заявил Зеленский.

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Президент убежден, что Аваков должен довести дело Шеремета до логического конца.

"Если человек взялся за какую-то реальное, сенсационное, громкое дело - он должен его довести и не должен его бросать. Я опасался увольнения Рябошапки, чтобы у нас не возникло вопросов с делом Гандзюк, оно продолжается, это дело, я думаю, что его доведут до конца и заказчик будет посажен за решетку. Та же ситуация с господином Арсеном Борисовичем - я считаю, что он должен закончить дело Шеремета, потому что для общества он стейкхолдер этой ситуации", - отметил глава государства.

Стоит отметить, что то же самое Зеленский говорил и во время пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.

«Аваков не является моим кумом, близким другом. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да. Но его ответственность сегодня - дело Шеремета. И пожалуйста, - он начал это дело, он должен его довести до конца, до результата, чтобы все виновные были наказаны», - отметил тогда президент.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Верховной Раде почти 60 народных депутатов, среди которых есть и из фракции "Слуга народа", зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.

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