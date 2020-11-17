В Верховной Раде собрали более трети голосов народных депутатов за инициативу об отставке правительства.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Наша фракция инициировала - и мы уже собрали 84 подписи народных депутатов Украины за отставку этого правительства", - сказал он.
Гончаренко призвал коллег подписаться под проектом постановления об отставке правительства.
Для принятия решения об отставке правительства необходимо минимум 226 голосов.
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