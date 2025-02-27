Как отметил спикер, "смешно видеть", когда российские чиновники ссылаются на российскую конституцию.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на нежелание Российской Федерации, которая продолжает захватническую войну против Украины, обсуждать возвращение Украине оккупированных территорий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

В частности, спикер прокомментировал заявление РФ о том, что оккупированные регионы Украины якобы записаны в конституции России и не подлежат быть темой переговоров.

В этой связи Тихий напомнил, что 143 страны-члены ООН осенью 2022 года поддержали резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" и подтвердили, что никакие российские претензии на украинские территории не являются законными. Эти претензии не имеют юридической силы.

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"Поэтому, Россия не может выдвигать какие-либо территориальные претензии Украине. Украина имеет международно признанные границы, которые не изменились, несмотря на любые российские попытки", - подчеркнул Тихий.

При этом, как отметил спикер, "смешно видеть", когда российские чиновники ссылаются на российскую конституцию. Тихий подчеркнул:

"Это та конституция, которую этот режим разорвал и их диктатор находится у власти четверть века, поскольку, по сути, он разорвал свою собственную конституцию".

Он добавил, что российские чиновники ссылаются на их конституцию, когда это служит их пропагандистским нарративам.

В то же время, Тихий напомнил о статье 353 российского уголовного кодекса, которая предусматривает, что планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказывается заключением на срок от 7 до 15 лет, а ведение агрессивной войны наказывается до 20 лет лишения свободы.

"Если российские чиновники хотят ссылаться на российское законодательство, я их призываю не быть избирательными", - подчеркнул Тихий.

Заявления РФ об оккупированных украинских территориях

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается обсуждать статус оккупированных украинских территорий, которые уже записала в свою конституцию.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что россияне прекрасно понимают, что Украина во время переговоров не отдаст всю территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые якобы "вошли в новую конституцию РФ".

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