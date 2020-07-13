ВР сегодня рассмотрит вопрос о назначении местных выборов на 25 октября (прямая трансляция)

Также планируется рассмотреть вопрос относительно финансового обеспечения проведения выборов.

Сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня сегодняшнего внеочередного заседания также предполагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в приложения №3 и №6 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно финансового обеспечения проведения выборов.

Кроме того, в повестке дня, в частности, проект закона о внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы и законопроект о совершенствовании электронной формы документооборота в Верховной Раде.

Среди прочего, планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Также будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии".

Как сообщал УНИАН, на завтра, 14 июля, запланировано внеочередное заседание ВР, на котором должно быть рассмотрено 6 вопросов.

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