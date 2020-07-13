Завтра также состоится внеочередное заседание ВР

Сегодня планируется провести заседание фракции "Слуги народа", на котором будут рассматриваться, в частности, кадровые вопросы.

Завтра, 14 июля, Рада вновь соберется на внеочередное заседание.

Об этом говорится в распоряжении спикера парламента Дмитрия Разумкова.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 15:00 14 июля 2020", - говорится в тексте распоряжения.

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На заседания планируется рассмотреть 6 вопросов, в частности, по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии; по осуществлению электронной розничной торговли лекарственными средствами; по повышению размера стипендии и ежегодной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и др.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев также заявил, что завтра, 14 июля, также состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о рассмотрении поправок к законопроекту об игорном бизнесе, Гетманцев отметил: "Сегодня сессия будет, завтра будет сессия... внеочередная тоже".

Кроме того, депутат добавил, что сегодня в 18:00 планируется провести заседание фракции "Слуги народа", на котором будут рассматриваться, в частности, кадровые вопросы.

Как известно, сегодня в 14:00 состоится внеочередное заседание ВР.

Как сообщал УНИАН, 8 июля народный депутат от "СН" Александр Качура заявил, что во вторник, 14 июля, предлагается провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

"Во вторник, 14 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Уже начали собирать подписи среди депутатов. В повестке дня шесть законопроектов", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Как известно, неделя с 13 по 17 июля является пленарной для парламента и это последняя пленарная неделя текущей сессии.

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