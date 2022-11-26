Орбан попытался позиционировать Зеленского как своего противника, но это не сработало.

Премьер Венгрии Виктор Орбан пытался сделать из Украины "внешнего врага", но передумал и изменил стратегию. Такое мнение озвучил венгерский оппозиционный политик, мэр Будапешта Гергей Корачонь для "Европейской правды".

По его мнению, Орбану всегда нужен враг, которого можно обвинить в том, что "дела идут не так".

"В противном случае им придется признать, что они плохо управляют страной", - отметил Корачонь.

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Поэтому, по словам политика, Орбан попытался позиционировать Зеленского как своего противника, но это не сработало.

"В одном из последних выступлений он, наоборот, сравнил Зеленского с одним из наших мучеников, Имре Надем, которого казнили после революции 1956 года под давлением России. Потому что Орбан понял, что Украина как враг не работает. То он снова выбрал на эту роль старых врагов - Брюссель и санкции, несмотря на то, что он сам проголосовал за эти санкции", - отметил Корачонь.

Политик добавил, что Орбан может одновременно делать заявления, которые будут абсолютно противоречить друг другу. Например, он лично проголосовал за санкции в ЕС, а после этого запустил невероятно дорогую правительственную рекламную кампанию и завесил всю страну билбордами, которые агитируют против санкций.

Позиция Венгрии по российской агрессии

Правительство Орбана публично выступает против антироссийских санкций. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новых санкций ЕС против РФ.

Орбан также призвал Украину сесть за стол переговоров и заявлял, что он не позволит транспортировать оружие через Венгрию в Украину.

В Будапеште проходили митинги против политики Орбана.