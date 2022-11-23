Они не собираются отвечать на этот поступок.

В Министерстве иностранных дел Австрии высмеяли появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой страны, которая включает части Австрии, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии.

Страна не планирует предпринимать дипломатические шаги в отношении Венгрии, так как не относится к этой ситуации серьезно, пишет Kronen Zeitung со ссылкой на МИД Австрии.

"Быстрый взгляд на исторические карты в Министерстве иностранных дел подтвердил первоначальные предположения о том, что Транслейтании не существовает около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", - говорится в заявлении министерства.

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В то же время член Европейского парламента от Австрии, депутат из фракции "Зеленые" Мишель Реймон заявил, что такой поступок был "провокационным и неприемлемым" во время агрессивной войны России против Украины. Он требует немедленных извинений от Орбана и посла Венгрии в Австрии Андора Надя.

Скандал с Орбаном: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появились фотографии премьера Венгрии, который пришел на матч Чемпионата мира по футболу в фанатском шарфе с картой "Великой Венгрии".

На карте изображены отдельные территории Австрии, Сербии, Словакии, Хорватии, Румынии и Украины в составе Венгрии. Венгерское Королевство властвовало на этих землях до Первой мировой, но утратило их после поражения и заключения Трианонского договора.

В МИД Украины вызвали венгерского посла, а также потребовали официальных извенений от страны. Министерство иностранных дел Румынии также выразило протест.

Сам Орбан неоднозначно прокомментировал инцидент: "Футбол - это не политика. Давайте не видеть того, чего нет. Сборная Венгрии - это сборная всех венгров, где бы они ни жили!".

Напомним, что в мае секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о подготовке нападения на Украину и имела свои планы на часть территории.

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