По ее словам, для президента ее решение было "до определенной степени" неожиданностью.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призналась, что стало основной причиной ее увольнения.

В интервью "КП в Украине" она рассказала, что покинула свой пост, в том числе и по состоянию здоровья.

"Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Подоляком (советник главы Офиса президента) обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода – здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около трех месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80", – заявила Мендель.

Второй причиной ухода с поста пресс-секретаря Мендель назвала достижение поставленных ею целей на этой должности.

Читайте такжеМендель написала мемуары, выпустит уже в июле"Ну и вторая причина: когда уже началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в офисе, я сделала, наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет намного легче", – сказала Мендель.

По ее словам, для президента Владимира Зеленского ее решение об уходе было "до определенной степени" неожиданностью, но "он все понял".

Юлия Мендель – биография

Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и защитила кандидатскую диссертацию на тему "Натурфилософская металогия лирики Владимира Затуливетера в контексте поэзии 1970-90 гг.".

Работала журналистом на телеканалах ICTV, Эспрессо TV, "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с The New York Times.

В июне 2019-го года была назначена пресс-секретарем главы государства, выиграв конкурс на эту должность и обойдя 4 тысяч претендентов.

Заявление на увольнение написала в апреле 2021-го года.

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Автор: Катерина Шварц