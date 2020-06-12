Партия Медведчука поздравила граждан страны-агрессора "от имени украинцев" с днем России

В заявлении сообщается, что партия сделала первый шаг к началу диалога между Украиной и Россией.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» поздравила граждан страны-агрессора с днем России «от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

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«Что бы ни говорил Президент Украины Зеленский, но с Россией нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, сплотившая наши народы на века. Именно поэтому все попытки власти и национально озабоченных политиков, ура-патриотического меньшинства вбить клин между украинцами и россиянами, разорвать отношения между нашими странами потерпели фиаско», – говорится в сообщении.

В ОПЗЖ заявили, что украинцы «устали от русофобской истерии и политики ненависти» и прекрасно понимают, что сегодня Украина «как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ».

В заявлении сообщается, что партия сделала первый шаг к началу диалога между Украиной и Россией.

«По инициативе нашей партии в Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция». Диалог и компромиссы – вот путь к миру и согласию, восстановлению добрососедских отношений между нашими странами, благосостоянию наших народов», – говорится в сообщении ОПЗЖ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине ярко "поздравили" путинских дипломатов с днем России.

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