Медведчука с Марченко в Крым сопровождали полицейские – журналист

Нардеп с женой попали на полуостров через КПВВ "Каланчак" 2 августа.

Народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко в оккупированный Крым сопровождали сотрудники Национальной полиции Украины Григорий Чалый и Владислав Галишин.

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Об этом сообщает журналист Сергей Иванов на своей странице в Facabook.

«Сегодня народный депутат Медведчук в сопровождении граждан Чалого, Засенко, Галишина и госпожи Марченко на микроавтобусе «Мерседес» г/н АА3121СМ выехал в Крым через КПВВ «Каланчак».. Это не просто унижение государства, против которого Россия развязала войну, это поступок, на который должна последовать немедленная реакция органов безопасности. Так же, как и на действия сотрудников Национальной полиции Украины Чалого и Галишина (по данным сайта declarations.com.ua), которые почему-то сопровождают Медведчука на оккупированной территории», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Медведчук с Марченко пересекли КПВВ «Каланчак» около 14:30 в воскресенье, 2 августа.

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