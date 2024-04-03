Премьер-министр Нидерландов должен завоевать доверие правительств таких стран, как Венгрия, Румыния, Словакия и Турция.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его сторонники имеют много препятствий во время своей борьбы за пост следующего генерального секретаря НАТО. Такие проблемы могут задержать принятие решения на недели. Об этом пишет Euractiv.

В издании отмечают, что Рютте является основным претендентом на то, чтобы заменить нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Дипломаты альянса были уверены, что следующего руководителя выберут в течение первой недели апреля по случаю встречи министров иностранных дел НАТО и празднования 75-й годовщины его основания.

Однако неожиданное появление кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса на такую же должность все изменило, ведь многие думали, что все уже решено для Рютте. И теперь он должен получить доверие правительств Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

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Авторы материала отмечают, что из-за того, что министры иностранных дел обсуждают этот вопрос во время встречи в Брюсселе, непонятно, решат ли его до последней встречи министров, которая состоится в Праге 30-31 мая перед саммитом лидеров в Вашингтоне (9-11 июля).

"Я думаю, что самое позднее мы хотели бы, чтобы это было решено до Вашингтонского саммита", - прокомментировала посол США Джулианна Смит.

В Euractiv напомнили, что срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября. Он занимал свою должность десять лет. Его мандат возобновлялся три раза, среди причин такого постоянства, было и сохранение альянса в надежных руках после того, как Россия начала войну в Украине. Там добавили, что процесс назначения является неофициальным и закрытым, а список критериев, среди которых доступность, пол, национальность и национальные военные расходы, затрудняют получение конкретного представления о том, кто сможет занять эту должность.

Также журналисты отметили, что сейчас Марка Рютте поддерживают четыре члена альянса, а именно Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Поэтому такая поддержка и других 20 национальных правительств должна гарантировать Рютте "беспрепятственный путь к должности".

Кроме того, несколько дипломатов НАТО заявили, что никто из сторонников Рютте не перешел на сторону Йоханниса или "другой темной лошадки".

"Продолжаются дебаты по квалификации обоих этих очень впечатляющих лидеров, и мы продолжим обсуждать все "за" и "против", пока не достигнем консенсуса", - отметила посол США Джулианна Смит.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Рютте, которая состоялась в прошлом месяце, отметил, что хочет, чтобы следующий глава НАТО более серьезно относился к борьбе с терроризмом и "принимал во внимание чувствительность союзников, которые не являются членами ЕС", открывая путь к обсуждению.

Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана выступает против кандидатуры Рютте, ведь он критикует состояние верховенства права в их стране.

"Румыния имеет своего кандидата, в то время, как Словакия находится в разгаре избирательного процесса. Несколько дипломатов НАТО, которые поддерживают Рютте, заявили, что, по их мнению, и Анкару, и Будапешт можно будет убедить в течение ближайших недель, поскольку голландец поддерживает связь с лидерами и их сторонниками и не считает Йоханниса серьезным кандидатом", - подытожили в публикации.

Выборы на должность нового генсека НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, 12 марта президент Румынии Клаус Йоханнис официально сообщил о своей кандидатуре на должность генерального секретаря НАТО. Он аргументировал свое решение тем, что его страна за более чем 20 лет членства в альянсе доказала способность выполнять свои обязанности.

"Мы находимся в контексте безопасности, в котором, по моему мнению, пришло время для нашей страны взять на себя еще большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур", - отметил он.

Также сообщалось, что на эту должность рассматривали и кандидатуру действующего президента Еврокомиссии ("правительства" ЕС) Урсулы фон дер Ляйен. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отклонил такую кандидатуру из-за "слишком критического отношения" к России.

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