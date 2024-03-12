Об участии в выборах официально объявил румынский президент.

Президент Румынии Клаус Йоханнис официально объявил о своем участии в выборах на должность генерального секретаря Североатлантического Альянса. Такое заявление он сделал во вторник, 12 марта, во время пресс-конференции, пишет "Европейская правда".

Румынский президент отметил, что его страна за более чем 20 лет членства в Альянсе доказала способность выполнять обязательства. Он добавил, что Румыния выделяет на оборону 2,5% ВВП.

"Мы находимся в контексте безопасности, в котором, по моему мнению, пришло время для нашей страны взять на себя еще большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур", – сказал он.

Йоханнис добавил, что НАТО нуждается в обновленном взгляде на свою миссию. По его словам, Восточная Европа должна сделать ценный вклад в дискуссии и решения, которые принимает блок.

"Имея сбалансированное, сильное и влиятельное представительство из этого региона, Альянс сможет принимать лучшие решения, которые отвечают потребностям и интересам всех стран-членов. По всем этим причинам я решил бороться за пост генерального секретаря НАТО", – добавил президент Румынии.

Выборы генерального секретаря НАТО

Как известно, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти с должности еще в 2022 году. Однако его преемник так и не был избран, ведь не было согласия всех членов Альянса, поэтому его уговорили остаться. Он будет занимать этот пост до октября 2024 года.

Bloomberg пишет, что после этого занять пост генерального секретаря НАТО планирует премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Отмечается, что он имеет поддержку многих членов НАТО, в частности Франции и Германии.

Также сообщалось, что за эту должность может побороться президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако немецкая газета Welt писала, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил ее кандидатуру из-за "слишком критичного отношения" к РФ.

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