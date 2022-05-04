Премьер-министр Италии заявил, что ЕС должен стремиться к "прагматическому федерализму" во многих сферах политики.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюзу необходимы реформы, и чтобы решения внутри организации принимались большинством, а не единогласно. Об этом он сказал в ходе выступления в Европарламенте, сообщает Financial Times.

На фоне споров, вводить ли новые санкции против России, в которые будет включено нефтяное эмбарго, премьер Италии призвал ЕС отказаться от того, чтобы большинство общих решений по внешней политике и политике безопасности принимались только единогласно.

"Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, который ведет к логике скрещенных вето, и перейти к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная принимать своевременные решения, — это Европа, которая вызывает больше доверия для своих граждан и мира", – сказал Драги.

Он заявил, что ЕС должен стремиться к "прагматическому федерализму" во многих сферах политики, включая оборону, внешнюю политику и экономические вопросы, учитывая войну на востоке Европы. Драги добавил, что если реформы требуют от ЕС изменения своих договоров, то Евросоюз должен быть к этому готов.

"Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили гражданам Европы, но они не соответствуют реалиям, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Нам нужен прагматичный федерализм: тот, который охватывает все сферы, затронутые происходящими преобразованиями, — от экономики до энергетики и безопасности", – подчеркнул Драги.

Сейчас ЕС готовит пакет санкций против РФ, где будет пункт касательно эмбарго на нефть. Три колебавшиеся страны Евросоюза (Венгрия, Австрия и Словакия) отозвали свое право вето, сообщает ZDF.

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