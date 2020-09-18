По его мнению, некоторые сейчас думают, что он уйдет в отставку с поста министра, но "не все мечты сбываются".

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что не собирается принимать активное участие в предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос, как он собирается совмещать должность главы министерства и предвыборную кампанию, Степанов отметил: "Никак не собираюсь. Я работаю министром здравоохранения".

Он заверил, что все будет происходить согласно законодательству и никаких нарушений не будет.

"Я понимаю, что некоторые сейчас псевдореформаторы и другие люди думают, что я уйду в отставку с поста министра. Не все мечты сбываются", - сказал Степанов.

На вопрос, собирается ли он в отпуск, министр ответил: "не собираюсь, у меня нет в этом нужды никакой".

Также на уточнение относительно сочетания им своей работы и избирательной кампании, Степанов подчеркнул: "Я не собираюсь принимать участие в предвыборной кампании, ездить агитировать... Я работаю министром здравоохранения. И у меня сейчас вот с утра до вечера, каждый день, без выходных: я занимаюсь реформированием системы здравоохранения, я занимаюсь другими вопросами, в том числе, ковідом".

"Отпуск" Степанова: что говорят в правительстве

Сегодня, 18 сентября, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмигаль, отвечая на вопрос, что Степанов должен был бы уйти в отпуск из-за участия в выборах депутатов Одесского областного совета от партии "Слуга народа", заявил, что Степанов не ведет предвыборную агитацию, поэтому ему нецелесообразно уходить в отпуск.

По словам Шмыгаля, участие министров в местных выборах не запрещено законом. "Министр не участвует в агитационных мероприятиях. Поэтому баллотироваться закон позволяет. В случае участия в агитационных мероприятиях, конечно, для этого необходимо брать отпуск. Сейчас такие мероприятия не планируются", - подчеркнул Шмигаль.

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Автор: Татьяна Поляковская