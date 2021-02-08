Ранее Невенчанный разместил в соцсети новогоднее поздравление с изображением Путина.

В Николаевском городском совете произошел очередной скандал из-за отказа отдельных депутатов говорить на украинском языке.

Как пишут "Никвести", сегодня одиозный депутат от ОПЗЖ Максим Невенчанный, который ранее отметился новогодним поздравлением с фотографией президента РФ Путина, категорически отказался выполнять норму языкового закона. В ходе заседания комиссии по ЖКХ Невенчанный не захотел общаться на государственном языке.

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На заседании перед депутатами выступал глава КП "Николаеввводоканал". Невенчанный начал задавать ему уточняющие вопросы на русском языке, однако его прервал глава комиссии Дмитрий Иванов, напомнив о действии языкового закона. Представитель ОПЗЖ в ответ на это заявил, что не будет прислушиваться к советам главы комиссии и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины.

"Позовите полицию, если я нарушаю законы", - заявил он в ходе диалога.

После перепалки Невенчанный продолжил говорить на заседании комиссии на русском языке.

Ранее другие депутаты Николаевского горсовета от ОПЗЖ уже не раз отказывались говорить на украинском. В одном из случаев мэру города пришлось побыть "переводчиком" для депутатов во время сессии совета.

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Автор: УНИАН