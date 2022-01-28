В разговоре с президентом Франции глава Кремля заявил, что Москва внимательно изучит ответы Запада на ее предложения по "гарантиям безопасности".

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу вечером проведет разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщает France 24, разговор Зеленского с Макроном запланирован на 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву).

Издание отмечает, что ранее сегодня Макрон уже провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они более часа общались по телефону.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин заявил Макрону, что Москва внимательно изучит ответы Запада на ее предложения по "гарантиям безопасности" и уже после этого определится с дальнейшими действиями.

"В ответах США и НАТО так и не были учтены следующие принципиальные беспокойство России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возвращение военного потенциала и инфраструктуры Альянса в Европе на позиции 1997 года", - сказал Путин Макрону.

В Кремле также сообщили, что Путин и Макрон договорились продолжить диалог по ряду вопросов европейской безопасности.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД России обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января 2022 года в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

26 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности. Вашингтон в письменном ответе России относительно "гарантий безопасности" подтвердил, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.

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