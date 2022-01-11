Президент Франции также отметил, что поддерживает инициативы Зеленского по проведению встречи в нормандском формате.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал возможность привлечь США к переговорам в нормандском формате.

Об этом Макрон заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передают Euronews и Укринформ.

Макрон подчеркнул, что Европа изначально присутствует в конфликте на востоке Украины через Минские соглашения и "нормандский формат", в котором Франция выступает гарантом вместе с Германией и предоставляет регулярные отчеты в Совете Европы.

"Нормандский формат остается действенным, это соответствующая платформа для решения кризиса в Украине. В этом контексте участие США в этом процессе является хорошим знаком, который мы должны приветствовать", - сказал президент Франции.

По его словам, переговоры между США и Россией по Украине являются не только вопросом коллективной безопасности между двумя государствами, и "это хорошо".

"Мы не должны мешать этому диалогу или критиковать его, потому что он дополняет усилия Европы, которая представлена нормандским форматом через участие Германии и Франции", - сказал Макрон.

Он также отметил, что поддерживает инициативы президента Украины Владимира Зеленского относительно проведения встречи в нормандском формате.

Читайте такжеВ США указали на сложности в переговорах с РФ: в Москве продолжили "гнуть свое"

Как сообщал УНИАН, ранее на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем предлагает провести встречу в "нормандском формате".

По словам Макрона, он и Шольц уже предложили президенту России Владимиру Путину провести новую встречу в "нормандском формате". Она может состояться "в ближайшие недели".

Летом 2021 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что к переговорам присоединится и Вашингтон.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

Вас также могут заинтересовать новости: