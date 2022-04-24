Эммануэль Макрон переизбран президентом Французской Республики.

По оценкам социологов из Ipsos Sopra-Steria, во втором туре выборов президента Франции, который состоялся в воскресенье, 24 апреля 2022 года, Макрон набрал 58,2% голосов избирателей.

Такое сообщение обнародовало французское общественное вещание FranceInfo.

"Марин Ле Пен улучшила свой результат 2017 года на 8%, но все равно осталась позади с 41,8% голосов", - отмечается в сообщении.

Результаты экзит-полов начали объявлять в 20:00 по Парижу (в 21:00 по Киеву).

При этом по состоянию на 17:00 явка в этом втором туре составила 63,23%, что почти на 2% меньше чем в первом туре (65%).

Таким образом Макрон в возрасте всего 44-х лет становится самым молодым президентом, повторно избранным на пост с момента введения всеобщего прямого избирательного права в 1962 году. В 2017 году Макрон победил с разницей 66% на 34%.

Ле Пен заявила, что признаёт свое поражение на выборах президента Франции "несмотря на две недели несправедливых и насильственных методов". Свой результат она назвала успехом и отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.

В первом туре, состоявшемся 10 апреля, за лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен проголосовали 23,15% избирателей, за Макрона - 27,85%.

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