Ляшко "застримил" себя и Тимошенко вверх ногами (фото)

В эфире Ляшко рассказывал поклонникам об успехах агитации и благодарил за политическую поддержку Тимошенко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с председателем фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко включились в эфир в соцсети во время поездки в машине, поставив камеру вверх ногами.

Видео трансляции сразу же появилось на странице «радикала».

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В эфире Ляшко рассказывал поклонникам об успехах агитации и благодарил за политическую поддержку Тимошенко, которая сидела рядом с ним.

При этом лидер Радикальной партии заявил, что они помнят, как обзывали друг друга, и «извинились взаимно».

О своих впечатлениях от визита Черниговщины Тимошенко рассказала уже головою вниз, после того как Ляшко повернул камеру, чтобы политика было лучше видно.

Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко ранее выразила поддержку Олегу Ляшко на довыборах в парламент в 208 округе.

Напомним, недавно народный депутат Юлия Тимошенко и бывший нардеп-"радикал" Олег Ляшко провели встречу в одном из ресторанов в центре столицы.

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