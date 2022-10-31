Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свою поездку к Путину. Встреча диктаторов пройдет в скором времени и на ней будут подводиться итоги года.
Об этом сообщает "Белта".
"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И, как минимум, спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на следующий год", - сказал беларуский узурпатор.
Лукашенко - вассал Путина: что известно
В сентябре Лукашенко уже прилетал в Россию на встречу с Путиным. Тогда он говорил о "непростом периоде".
Также диктаторы сделали совместное заявление, в котором попросили у Европы уважения к себе.
10 октября Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России.
Также была информация, что Путин выдвинул ультиматум Лукашенко.
Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор. Политолог увидел в этом троллинг и сказал, что даже "картофельный фюрер" презирает российского президента.