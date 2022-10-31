Диктаторы вскоре проведут переговоры на территории России.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свою поездку к Путину. Встреча диктаторов пройдет в скором времени и на ней будут подводиться итоги года.

Об этом сообщает "Белта".

"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И, как минимум, спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на следующий год", - сказал беларуский узурпатор.

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В сентябре Лукашенко уже прилетал в Россию на встречу с Путиным. Тогда он говорил о "непростом периоде".

Также диктаторы сделали совместное заявление, в котором попросили у Европы уважения к себе.

10 октября Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России.

Также была информация, что Путин выдвинул ультиматум Лукашенко.

Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор. Политолог увидел в этом троллинг и сказал, что даже "картофельный фюрер" презирает российского президента.

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