Лукашенко прямо сказал, что Европа должна понять и принять необходимость сотрудничать с Россией и Беларусью.

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко сказал, что хочет уважения от Европы.

Диктаторы провели встречу, на которой, судя по официальному сообщению, обсудили в том числе поставки продовольствия и удобрения. Лукашенко прямо сказал, что Европа должна понять и принять необходимость сотрудничать с Россией и Беларусью.

"С уважением [должны] к нам относиться", - добавил Путин. Видео дня

"Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет", - согласился с президентом России Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Лукашенко совершил неанонсированный визит в Россию. На встрече с Путиным самопровозглашенный президент Беларуси говорил о "непростом периоде".

Ранее Лукашенко уверял, что в Беларуси мобилизации не будет. "Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - сказал диктатор.

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