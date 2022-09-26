Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко сказал, что хочет уважения от Европы.
Диктаторы провели встречу, на которой, судя по официальному сообщению, обсудили в том числе поставки продовольствия и удобрения. Лукашенко прямо сказал, что Европа должна понять и принять необходимость сотрудничать с Россией и Беларусью.
"С уважением [должны] к нам относиться", - добавил Путин.Видео дня
"Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет", - согласился с президентом России Лукашенко.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября Лукашенко совершил неанонсированный визит в Россию. На встрече с Путиным самопровозглашенный президент Беларуси говорил о "непростом периоде".
Ранее Лукашенко уверял, что в Беларуси мобилизации не будет. "Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - сказал диктатор.