"Мы изменились за эти три месяца значительно", - заявил беларуский диктатор.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным. Диктаторы говорили, что нашли партнеров, а также отметили факт "непростого периода".

Об этом сообщила пресс-служба беларуского узурпатора.

"Я сегодня проанализировал поручения, которые мы давали, у нас срывов практически нет. Нам предсказали крушение, гибель и тд. Мы не раз говорили: жизнь разнообразна, мы нужны кому-то, нам кто-то нужен, и мы нашли партнеров! И людям надо выразить благодарность за понимание. Непростой период! Люди понимают.

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Есть какой-то водораздел и критерий, у нас в 20-м году, у вас сейчас, который показывает, кто есть кто. Мы изменились за эти три месяца значительно. Увидели, что можем жить нормально. Никакого страха нет. Ну а Европа, если обалдела, пусть они думают", - сказал Лукашенко.

Лукашенко и его позиция по войне: главное

23 сентября Лукашенко ответил, объявит ли мобилизацию в Беларуси.

В Беларуси на военных учениях начали проверять снятую с хранения технику.

1 сентября Лукашенко заявил, что ВСУ имеют конфликт с Зеленским. "Развязка конфликта будет уже в ближайшее время", - подчеркнул тогда самопровозглашенный президент Беларуси.

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