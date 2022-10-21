По словам Игоря Ильяша, после этого и началась эскалация со стороны Беларуси.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным диктатор Александр Лукашенко впервые получил ультиматум. После этого началась эскалация и нагнетание военной обстановки со стороны Беларуси.

Таким мнением поделился журналист и политический аналитик из РБ Игорь Ильяш в разговоре с Радио НВ.

"Я думаю, что он впервые получил ультиматум. Нельзя сказать, что эта эскалация была какой-то неожиданностью, потому что после того, как курс на эскалацию взял Кремль — я имею в виду решение о проведении мобилизации и официальной аннексии оккупированных территорий Украины, — было понятно, что при таком повышении ставок пассивная роль Лукашенко в этом конфликте Путина уже не будет удовлетворять", — заявил Ильяш.

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По словам журналиста, по итогам встречи у Лукашенко остались два варианта: либо значительно дистанцироваться от Путина, либо принять условия российского президента. Судя по всему, белорусский узурпатор избрал второе.

Нагнетание обстановки со стороны Беларуси: основная информация

Лукашенко 10 октября объявил о развертывании совместной группировки войск РФ и РБ: "В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам".

Белорусский диктатор также в очередной раз заявил, что на Беларусь готовилось нападение. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил на это фразой "неадекватность победила логику".

В середине октября Лукашенко сообщил о введении в РБ режима "контртеррористической операции". Он предусматривает формирование союзной группировки войск с Россией.

Генштаб ВСУ не считает действия Беларуси сугубо демонстрационными. Угроза наступления со стороны РБ остается. Однако эксперты из британской разведки и Института изучения войны считают вероятность вторжения из Беларуси минимальной.

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