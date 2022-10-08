Андрей Пионтковский также назвал событие, после какого президент РФ повысил ставки.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский предположил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко затроллил Путина подарком в виде трактора на 70-летие.

Пионтковский дал интервью для УНИАН.

"Это потроллил. Если уж на иранских дронах они выживают. Но вообще в Беларуси всегда была более высокая культура производства в Советском Союзе. Я думаю, что у них больше сохранилось и меньше разворовали. Какие-то производственные мощности, холодильники какие-то они выпускают", - сказал Пионтковский.

Политолог также считает, что Путин дал приказ взорвать "Северные потоки". Диктатор повысил ставки после унижения на саммите в узбецком Самарканде.

"Вот Путин приехал в бешенстве из Самарканда со встречи, когда он увидел, что его презирают, казалось бы, его ближайшие союзники. У него на лбу было написано "лузер", и они вели себя с ним соответственно.

И он, вернувшись, перевернул всю эту линию. Сделал несколько крайне резких шагов по повышению ставок и по срыву всех возможных договоренностей: это мобилизация, референдумы и аннексия, ядерный шантаж и даже взорвал два своих "Северных потока", в надежде, что "мы заморозим Европу". Его последняя роковая ошибка - он спустил своих псов, Кадырова и Пригожина, на высший генералитет", - заявил Пионтковский.

Режим Путина подорван: что происходит в России

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