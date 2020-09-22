По его словам, он с единомышленниками провел "социологическое исследование" в Минске и, как оказалось, идею закрытия западных границ ни один не поддержал.

Александр Лукашенко в Беларуси столкнулся с "правовым дефолтом" и то же самое его ожидает на международном уровне. Поддержка Лукашенко ограничивается лишь Кремлем, правительством Китая и властями некоторых стран Средней Азии.

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Такое мнение в интервью "Обозревателю" озвучил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

По его словам, он с единомышленниками провел "социологическое исследование" в Минске и, как оказалось, идею закрытия западных границ ни один не поддержал.

"Я ездил в город, мы проводили такое социологическое исследование. Так вот, мы не встретили ни одного минчанина, который бы поддержал эту идею. Будь то мужчины или женщины, молодые или пожилые. Все они относятся к этому как к какой-то странности , маразму и не сдерживают себя в высказываниях", - отметил оппозиционер.

Он спрогнозировал, что после "правового дефолта" внутри страны, на Лукашенко ждет и "международный дефолт".

"Лукашенко чувствует, что он проигрывает практически по всем международным направлениям, за исключением Российской Федерации, Средней Азии и Китая. Он сильно отходит от того, что было еще пол года или год назад. Он нервничает, и нет стратегии, как на это реагировать", - добавил политик.

Закрытие границ Беларуси с ЕС и усиление границы с Украиной

Лукашенко обвинил Украину и страны Запада в управлении протестами в Беларуси.

16 сентября Беларусь решила "усилить" границу с Украиной и закрыть ее с Польшей и Литвой.

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Автор: Андрей Василюк