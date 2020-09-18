Лукашенко ранее заявил, что Украина - "форпост политических провокаций".

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал «полной чушью» обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЛукашенко "усиливает" границу с Украиной и закрывает с Литвой и Польшей

«Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но если кто-то сходит с ума, не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси», - подчеркнул Аваков.

По его словам, Украина не вмешивается во внутренние дела других стран, народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

«Так что попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу», - подчеркнул министр.

Что предшествовало?

Александр Лукашенко в среду, 16 сентября, в очередной раз вспомнил о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси, назвав ее «форпостом политических провокаций», и заявил о внешних агрессорах.

На фоне обострения недовольства позицией Запада по фальсификации выборов Лукашенко 17 сентября предупредил о закрытии границ республики с Польшей, Литвой и усиления – с Украиной. При этом влияние Кремля на Минск в последние дни заметно возросло.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих. По данным СМИ, Европейский Союз применит санкции к 40 белорусским должностным лицам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление по событиям в Беларуси. Народные депутаты назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров