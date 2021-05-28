По словам Лукашенко, Порошенко якобы из СНГ "просто вытаскивали".

Александр Лукашенко заявил, что в 2014 году переговорил с президентом Украины Петром Порошенко по поводу выхода Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ), и украинский глава якобы отложил после этого разговора свое решение на год.

Об этом шла речь во время встречи Лукашенко с главами делегаций на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Минске 28 мая.

"У меня были хорошие отношения со всеми, какие бы они там не были ... желто-голубые, оранжевые... И я помню тот разговор, когда он (Порошенко – ред.) мне первому сказал: мы хотим выйти из СНГ. Я не собирался его там разубеждать какими-то большими фразами. Я у него спросил: "Петро, а зачем тебе это? Ну скажи, зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?", – начал Лукашенко.

По его словам, Порошенко якобы "оттуда просто вытаскивали".

Читайте такжеГлава МИД объяснил, почему Украина не может отозвать посла из Беларуси (видео)"Ну я ему простую вещь сказал: хорошо, выйти ты всегда успеешь. И Михаилу Саакашвили об этом говорил, а вот войти обратно – много будет издержек и проблем. Ну и наконец, что за проблема? Не хочешь ехать на СНГ – не приезжай, посылай посла, пусть посол будет, посмотрит, посидит, доложит тебе. Что мы такое в СНГ творим, что это может угрожать независимости Украины? Да ничего. Вот такой откровенный разговор. Согласился, год терпел, а потом втихую ушел", – рассказал Лукашенко.

Юридически Украина не была членом СНГ, но имела статус основательницы и участницы. А с 2011 года участвовала в зоне свободной торговли в рамках Содружества, где ключевую роль играет Россия.

С 2014 года Украина прекратила участвовать в работе органов СНГ и платить взносы. Кроме того, Киев отменил украинское представительство при СНГ в Минске.

В мае 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия в уставных органах СНГ.

В то же время договор о согласованной монопольной политике в рамках СНГ вывел шестой президент Украины Владимир Зеленский. В общем, таких документов насчитывается более 200, их денонсация продолжается.

В 1991 году первый президент Украины Леонид Кравчук вместе с руководителями России и Беларуси подписали Беловежские соглашения, в которых констатировали прекращение существования СССР и заявляли о создании Содружества Независимых Государств.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин ранее утверждал, что благодаря Содружеству, а также другим созданным в постсоветском пространстве политическим организациям, больше всего выигрывает Россия, однако ее влияние постоянно подрывается, поскольку указанные организации являются неэффективными и не могут обеспечить всего, о чем заявляют.

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Автор: Яна Ставская