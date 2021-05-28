Александр Лукашенко встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ближе к вечеру в пятницу, 28 мая, в Сочи.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Сообщается, что с утра Лукашенко принимает премьеров стран СНГ, после чего он планирует отправиться с рабочим визитом в Россию.
«Переговоры с Путиным в Сочи запланированы ближе к вечеру», – отмечается в сообщении.
Встреча эта состоится на фоне скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.
Принудительная посадка самолета в Минске 23 мая
Читайте такжеПутин встретится с Лукашенко 28 мая после ареста ПротасевичаНа днях, 23 мая, Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.
Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.
Но в Швейцарии опровергли это, сообщив, что сообщение об угрозе взрыва было отправлено уже после разворота самолета в сторону Беларуси.
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