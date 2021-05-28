С утра 28 мая Лукашенко принимает премьеров стран СНГ, после чего планирует отправиться в Россию.

Александр Лукашенко встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ближе к вечеру в пятницу, 28 мая, в Сочи.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Сообщается, что с утра Лукашенко принимает премьеров стран СНГ, после чего он планирует отправиться с рабочим визитом в Россию.

«Переговоры с Путиным в Сочи запланированы ближе к вечеру», – отмечается в сообщении.

Встреча эта состоится на фоне скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Принудительная посадка самолета в Минске 23 мая

Читайте такжеПутин встретится с Лукашенко 28 мая после ареста ПротасевичаНа днях, 23 мая, Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.

Но в Швейцарии опровергли это, сообщив, что сообщение об угрозе взрыва было отправлено уже после разворота самолета в сторону Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц