В Виннице, во время войны и военного положения в стране две ветви власти торпедируют областную военную администрацию.

В частности, председатель Винницкого областного совета заявил о "попытках политического давления, которые считает преступными", а мэр Винницы обвиняет в соцсетях" отдельных должностных лиц областной исполнительной власти "и приравнивает правоохранителей Винницкой области к карательным органам, которые, цитата,"подавляют общины области".

По мнению председателя "Партии винничан" Николая Филонова такое поведение неприемлемо в условиях войны.

"Такая позиция недопустима. И так мы нашу победу точно не приближаем", - цитирует Николая Филонова пресс-служба "Партии винничан".

По его мнению политические ссоры и ненормальная погоня за рейтингом в условиях войны работают против Украины, дестабилизируют единую исполнительную вертикаль власти, во главе которой стоит президент. Поэтому в данный момент, независимо от политических симпатий и антипатий, должны сплотиться вокруг властного центра принятия решений в Киеве.

"Забудьте о политических ссорах, рейтингах и партийных интересах пока на нашей земле есть хотя бы один живой оккупант. Потому что когда украинцы ссорятся между собой, где-то в зауральском бункере откупоривают "советское шампанское", - резюмировал Николай Филонов.