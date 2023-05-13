Китай будет стоять в стороне.

Прездент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем подняли несколько очень важных вопросов. Он отметил, что официальный Пекин заверил, что не будет поставлять оружие Российской Федерации.

"Я благодарен за ответ на мой вопрос, что мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия РФ и не будет оружием и другими технологиями поддерживать Россию, которая ведет войну против Украины", – сказал Зеленский во время встречи с представителями итальянских СМИ.

По его словам, в ответ Си Цзиньпин сказал, что оружие не будет поставлять России.

Видео дня

"Лидер Китая меня заверил, что они будут стоять в стороне от этого процесса и не будут оружием поддерживать Россию", - рассказал президент Украины.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина - что известно

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России разговаривал по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Зеленский рассказал, что во время разговора, в частности, обсудили вопросы ядерной безопасности и блокирования Россией Черного моря и экспорта украинского зерна.

Зеленский призвал лидера Китая присоединиться к возвращению украинских детей, которых Россия незаконно вывезла на свою территорию.

Вас также могут заинтересовать новости: