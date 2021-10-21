По словам Арестовича, сейчас первый президент Украины проходит реабилитацию после операции в Германии.

Спикер украинской делегации в ТКГ, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал детали о состоянии здоровья первого президента Леонида Кравчука, который ранее перенес операцию на сердце.

В эфире телеканала "Наш" Арестович пояснил, что родные и близкие Кравчука просили не комментировать тему его здоровья, однако он согласился кое-что рассказать из-за значительного общественного интереса.

"Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она достаточно успешна. Сможем ли мы его увидеть до конца года - неизвестно. Но уже хорошо то, что в его возрасте это проходит удачно, потому что он сам говорил накануне операции, что процент на успех не такой большой. 87 лет человеку, операция на сердце. Но тем не менее, все удачно. Я надеюсь, что он оправится, выздоровеет", - сказал спикер делегации.

На вопрос, сможет ли Кравчук в дальнейшем возглавлять украинскую делегацию на переговорах, Арестович ответил, что это будут решать врачи и лично первый президент. По его словам, сейчас в ТКГ идет рабочий процесс, делегацию Украины возглавляет вице-премьер Алексей Резников.

Напомним, в конце июня стало известно, что состояние здоровья Леонида Кравчука ухудшилось. Позже художник и активист Сергей Поярков сообщил, что Кравчука прооперировали в Киевском центре сердца.

Художник также сообщил, что после операции Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.

СМИ писали, что Кравчук перенес операцию на сердце, находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно журналисты узнали, что состояние 87-летнего Кравчука улучшилось.

Автор: Юрий Годован