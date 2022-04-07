Члены американского Сената единогласно поддержали закон о ленд-лизе.

Сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену по упрощенной процедуре присылать оружие и другую оборонную помощь Украине.

Об этом сообщает Politico.

Сенаторы поддержали закон о ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от оккупантов только при наличии необходимого оружия, а не при условии привлечения иностранных военных.

Программу ленд-лиз создали и применили во время Второй мировой войны. Ее до сих пор считают переломной, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

На фоне войны в Украине законодатели решили снова воспользоваться этой программой - это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России составляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку.

Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может выиграть борьбу с русскими захватчиками.

Закон ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, которые предусматривают, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Закон о ленд-лизе теперь рассмотрит Палата представителей. В то же время пока непонятно, произойдет ли это перед запланированным двухнедельным перерывом Палаты представителей.

Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь Украине.

Вчера США объявили, что дополнительно выделят Украине $100 млн помощи, в частности для закупки противотанковых систем.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины страна получила финансовую помощь в военной сфере от США на сумму более $1,7 млрд.

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