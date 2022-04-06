В Госдепе объявили о дополнительной помощи на фоне новостей о зверствах российских оккупантов в Буче.

Соединенные Штаты дополнительно выделят Украине $100 млн помощи, в частности для закупки противотанковых систем.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Мир шокирован и поражен зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и по всей Украине. Силы мужественно продолжают защищать свою страну и свою свободу", – говорится в сообщении.

США, их союзники и партнеры твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечают в Госдепе.

"Я санкционировал сегодня по поручению президента немедленное выделение помощи в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах", – заявил Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что США, их союзники и партнеры будут работать над документированием сообщений о военных преступлениях России и предоставлением информации в соответствующие органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь Украине.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины, страна получила финансовую помощь в военной области от США на сумму более $1,7 млрд.

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