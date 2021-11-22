Алексей Арестович отметил, что если операция международна, то задеваются интересы других государств.

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак специально отрицали проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Вся причина кроется в государственной тайне.

Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

"Когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит международный характер, задеваются интересы трех и более государств, то в локализации провала принимает участие и лично верховный главнокомандующий", – заявил Арестович.

При этом он указал, что информация о проведении или непроведении спецоперации является государственной тайной.

Читайте такжеДля России никаких правил уже не существует - СНБО"Нельзя говорить, что она проводится. Нельзя говорить, что она не проводится. Возможно, и президент, и глава Офиса защищали национальные интересы Украины и, в частности, тех лиц, которые выполняли задание разведки, и выполняют в РФ и Беларуси", – объяснил советник ОПУ.

Также он отметил, что теперь наших разведчиков легко могут вычислить спецслужбы агрессора.

Спецоперация с задержанием "вагнеровцев"

17 ноября группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала отчет о результатах расследования по спецоперации с задержанием наемников российской ЧВК "Вагнера".

Большая часть отчета посвящена именно процессу вербовки "вагнеровцев", но в нем не идет речь о том, кто именно "слил" спецоперацию.

Читайте также2021-й стал прорывным по количеству приговоров по делам Майдана – ВенедиктоваВ частности, в документе сообщается, что сбор данных для спецоперации под названием "Авеню" украинская разведка начала еще в 2018 году. Активная фаза спецоперации, по данным расследователей, началась в июне 2020 года.

В общей сложности разведке удалось собрать 180 человек, из них планировали выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать им перелет, выбрав самолет, который будет лететь через территорию Украины, принудительно посадить самолет с ними и задержать.

В Bellingcat отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский впервые был проинформирован о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации.

Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию из-за объявленного перемирия на Донбассе.

В связи с этим спецоперацию перенесли на 5 дней, в один из которых 33 наемника задержало КГБ Беларуси по подозрению в участии в будущем госперевороте.

Впоследствии Беларусь, несмотря на запросы Украины об экстрадиции задержанных, передала их России.

Читайте также"Нормандская переписка". Что именно Украина должна была прочитать в "слитых" письмах ЛавроваВ августе 2020 года главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

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Автор: Анастасия Горбачева