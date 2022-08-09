Латвия впервые в истории воспользовалась таким правом.

Латвия подала ходатайство в Европейского суда по правам человека о разрешении участвовать в рассмотрении международного дела "Украина против России" как третья сторона.

Об этом сообщили в МИД Латвии.

Ранее Латвия участвовала в качестве третьей стороны в нескольких производствах по индивидуальным заявлениям.

Впрочем, сейчас Латвия впервые в истории воспользовалась правом, закрепленным в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и ходатайствовала о своем привлечении к судебному разбирательству в качестве третьей стороны в процессе между двумя странами.

"Межгосударственные дела являются механизмом экстренной помощи, который используется в очень редких случаях, как правило, в ситуациях, когда есть серьезные опасения относительно систематических и устойчивых нарушений прав человека, в том числе массовых нарушений прав человека во время вооруженных конфликтов. Решение о разрешении Латвии участвовать в вышеупомянутом деле в качестве третьего лица будет принимать суд", - отметили в ведомстве.

Напомним, в июне Европейский суд по правам человека в Страсбурге сообщил, что принял к рассмотрению иск Украины против России.

Документ касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события от начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля.

Этому делу предшествовали четыре другие представления украинского государства и около 8500 индивидуальных жалоб.

Вас также могут заинтересовать новости: