Глава МИД заявляет, что сейчас нет никаких условий для проведения переговоров в столице Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что не поддерживает продолжение переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в столице Беларуси - Минске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Пока нет ни технических, ни логистических, ни политических условий для того, чтобы съезжаться в Минск, и снова вести переговоры. Это вопрос вообще сейчас не стоит на повестке дня по одной простой причине, потому что все заседания проходят онлайн", - отметил Кулеба.

"Сейчас я вообще не вижу даже гипотетического сценария, чтобы можно было снова ехать в Минск и я не поддерживаю идею продолжения этих переговоров именно в Минске. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос просто не потребует решения", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 27 мая глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина будет инициировать поиск новой площадки для проведения переговоров в рамках ТКГ.

В МИД России заявили, что Кравчук не может принимать решение об изменениях в формате работы переговорной группы.

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Автор: Виталий Саенко