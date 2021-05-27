Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на слова главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о переносе переговорной площадки из Минска.
Как сообщает ТАСС, Лавров на пресс-конференции попытался вновь обвинить Украину в "увиливании от выполнения минских договоренностей".
"Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят это сделать", - заявил он.
Лавров также считает, что Кравчук не может принимать решения об изменениях в формате работы ТКГ.
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"Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать", - заявил он.
Ранее сегодня Леонид Кравчук заявил, что для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть. По его словам, Беларусь становится сателлитом России. Кравчук отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно - к ОБСЕ.
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