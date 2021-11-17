В частности, глава МИД советует сначала принять Украину в состав Евросоюза, а уже потом совместно делить все проблемы, в том числе связанные с наплывом мигрантов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил совет в ответ на предложение Германии разместить в Украине беженцев, которые из Беларуси направляются в Польшу.

Об этом глава МИД сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1". Он отметил, что Украина координирует действия с европейскими партнерами, и на официальном уровне никаких предложений о возможности размещения мигрантов из Беларуси на территории Украины не звучало.

"Вообще-то лучший способ максимально привлечь Украину к чему-то, это взять нас в Евросоюз. Когда мы будем членами Евросоюза, тогда мы будем 100% координировать свои усилия и сообща нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же самой Германией ", - заявил Кулеба.

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"Я призываю этого немецкого депутата, а также других депутатов сосредоточиться над достижением вполне понятной и простой цели - членства Украины в Евросоюзе. И тогда будем обмениваться мнениями. А пока советов нам никаких давать не надо", - подчеркнул министр.

Глава МИД не сомневается в том, что Украина придет к членству в Евросоюзе.

Как сообщал УНИАН, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид предлагает привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предлагает СДПГ разместить у себя беженцев, которые из Беларуси направляются в Польшу.

Автор: Виталий Саенко