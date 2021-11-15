Украинская власть прилагает максимум усилий для того, чтобы наша страна была защищена со всех сторон, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Беларусь во главе с режимом Александра Лукашенко нельзя считать безопасной страной, учитывая угрозы для безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом.

"Я хочу, чтобы белорусское руководство было дружественным к Украине. Я хочу, чтобы мы могли считать нашу северную границу безопасным местом, но увы, так нельзя сказать. С военной точки зрения, конечно, чем больше направлений угрозы у вас есть, тем опаснее ваша ситуация. Но я хочу заверить, что украинское правительство принимает все меры, также в сотрудничестве с нашими ближайшими партнерами, для укрепления нашей северной границы, чтобы обеспечить защиту нашей страны со всех сторон", – заявил Кулеба.

Читайте такжеУкраина перебросит на границу с Беларусью тысячи военных и полицейскихНапомним, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси.

Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларуси, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польше, Литве и Латвии. Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ.

Автор: Виталий Саенко