В Госдепе заявили, что США осуждают эксплуатацию и принуждение уязвимых людей.

Соединенные Штаты готовят новый санкционный пакет против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне миграционного кризиса, который продолжается на границах Беларуси со странами Европейского Союза.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Daily Sabah.

Читайте также"Миграционный кризис". Проблемы нелегалов и проблемы с нелегаламиПрайс отметил, что режим Лукашенко должен быть привлечен к ответственности в связи с длительными нападками на демократию, пренебрежением прав человека и нарушением международных норм.

США осуждают "бессердечную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей", а также содействие потоку нелегальных мигрантов через границы.

Мы призываем режим немедленно прекратить свою кампанию по организации и принуждению потоков нелегальных мигрантов через границы в Европу. Пока режим отказывается соблюдать свои международные обязательства, пока он подрывает мир и безопасность своих соседей и континента в целом, пока он продолжает репрессии и жестокое обращение со своим народом и удерживает политических заключенных, мы будем продолжать большее, а не меньшее давление на режим Лукашенко, поскольку мы призываем к ответственности, – подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье глава МВД Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

В то же время Украина проводит укрепление границы с Беларусью и координирует свои действия с Польшей и Литвой. Пока не зафиксировано наплыва мигрантов в нашу страну.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованном доставлении беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет Лукашенко в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларуси, а затем контрабандным путем переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций относительно режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

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Автор: Марта Гичко