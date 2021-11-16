Соединенные Штаты готовят новый санкционный пакет против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне миграционного кризиса, который продолжается на границах Беларуси со странами Европейского Союза.
Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Daily Sabah.
Читайте также"Миграционный кризис". Проблемы нелегалов и проблемы с нелегаламиПрайс отметил, что режим Лукашенко должен быть привлечен к ответственности в связи с длительными нападками на демократию, пренебрежением прав человека и нарушением международных норм.
США осуждают "бессердечную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей", а также содействие потоку нелегальных мигрантов через границы.
Мы призываем режим немедленно прекратить свою кампанию по организации и принуждению потоков нелегальных мигрантов через границы в Европу. Пока режим отказывается соблюдать свои международные обязательства, пока он подрывает мир и безопасность своих соседей и континента в целом, пока он продолжает репрессии и жестокое обращение со своим народом и удерживает политических заключенных, мы будем продолжать большее, а не меньшее давление на режим Лукашенко, поскольку мы призываем к ответственности, – подчеркнул чиновник.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье глава МВД Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.
В то же время Украина проводит укрепление границы с Беларусью и координирует свои действия с Польшей и Литвой. Пока не зафиксировано наплыва мигрантов в нашу страну.
Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе
С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.
В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.
Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.
Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованном доставлении беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.
Европейский Союз обвиняет Лукашенко в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларуси, а затем контрабандным путем переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций относительно режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.
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