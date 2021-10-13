Министр подчеркнул, что безвизу Украины и ее евроинтеграции ничего не угрожает.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, обсуждалась ли отмена Европейским Союзом безвизового режима для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга по актуальным вопросам внешней политики Украины.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина - ЕС) - никаких публичных или непубличных разговоров о мифических угрозах безвиза, любых провалах политики Европейского Союза в Украине. Это убедительное свидетельство, что фейки отдельных политических сил или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе и не имеют перспективы, на самом деле не имеют ничего общего с действительностью", - заявил Кулеба.

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Он подчеркнул, что безвизу Украины и ее евроинтеграции ничего не угрожает.

Как сообщало ранее Радио "Свобода", Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия вынесли свои оценки относительно работы либерализованного визового режима со странами Западных Балкан, Грузией, Молдовой и Украиной. В частности, несколько стран ЕС заявили, что Украина остается "поводом для беспокойства".

Министерство иностранных дел Украины отметило, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала инсинуациями новости о возможности отмены безвизового режима с Европейским Союзом.

Ранее, как писал УНИАН, эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов отметил, что угрозы отмены Евросоюзом безвизового режима с Украиной нет, разговоры об этом далеки от реальности, это просто намеки.

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Автор: Леся Лещенко