Заместительница гендиректора директората по вопросам соседства и расширения ЕС назвала визовую либерализацию заслуженной.

Украине и украинцам не следует бояться отмены визовой либерализации с Евросоюзом. На сегодняшний день в Европейской комиссии такой угрозы не видят.

Об этом глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместительница гендиректора директората по вопросам соседства и расширения ЕС Катарина Матернова заявила "Европейской правде".

"Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", - говорит Матернова.

Читайте такжеВ МИД Украины сказали, есть ли угроза отмены безвиза с ЕвросоюзомВ то же время, она не исключила возможности приостановки безвиза в будущем - в Еврокомиссии следят за соблюдением его условий.

"Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии касательно "механизма приостановлении безвиза", включая непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендации", - добавила еврочиновница.

Как уже сообщал УНИАН, на прошлой неделе появился документ с общей оценкой некоторых стран ЕС касательно безвиза со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины, в котором назвали нашу страну "поводом для беспокойства".

Впрочем, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина называет такую информацию инсинуациями.

Автор: Станислав Кожемякин