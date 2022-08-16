Разговор длился около 40 минут.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, о чем он говорил с президентом США Джо Байденом 22 февраля.

Воспоминаниями он поделился во время интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, Байден довольно редко принимает минстров иностранных дел других стран, однако за него "замолвил словечко" госсекретарь Энтони Блинкен.

Прежде чем зайти в Овальный кабинет, Кулеба увидел людей, которые выходили после совещания по Украине.

"И они выходят, и каждый на меня бросает в буквальном смысле прощальный взгляд, как вот, знаете, если бы только что состоялся консилиум врачей, и там решили, что у вас четвертая стадия рака. Вот все выходят к пациенту, говорят: "Привет". И так: "Эх..." И пошел дальше. Каждый из них сделал так: пожал мне руку, сделал такой, сочувственный, выдох – и пошел дальше", - вспомнил он.

Министр говорит, что разговор длился около 40 минут.

"Байден сказал 22 февраля: "Будет война. Мы будем с вами до упора, до конца". А у меня была информация, что в НАТО уже посчитали – до конца 72 часа. Ну, он сказал, что у них есть последние разведданные о том, что вскоре все начнется", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в Госдепе ему показали данные о аэродромах, на которых стоят грузовые самолеты, полностью готовые к взлету.

"Я понимал, что мы неизбежно катимся к войне. Когда она начнется – завтра, послезавтра, через три дня – это уже вопрос второстепенный. Но был момент, когда Байден показывал мне фотографию своего сына погибшего, умершего и он мне сказал: "Господин министр, вы должны всегда думать о своих детях", - рассказал министр.

Ранее в США заявили, что война в Украине будет длиться минимум до осени 2023 года.

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